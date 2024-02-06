Жительница Краснодара отдала мошеннику 125 тыс. рублей за свое интимное фото

Злоумышленник угрожал привлечь ее к уголовной ответственности за распространение откровенных снимков.

Жительница Краснодара обратилась за помощью в полицию и рассказала, что ранее познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком. Между ними завязалась очень откровенная переписка, в ходе которой девушка решила поделиться с новым знакомым своим интимным фото.

Однако молодой человек снимок не оценил. Он решил представиться сотрудником правоохранительных органов и начал угрожать девушке привлечением к уголовной ответственности. При этом он предложил «уладить вопрос» за денежное вознаграждение.

Доверчивая девушка поверила ему и перевела ему 66 тыс. рублей. Парню показалось, что это слишком мало, и он потребовал еще денег. Он убедил новую знакомую сдать в ломбард свой ноутбук, а вырученные средства отправить ему. Девушка согласилась и дополнительно перевела ему деньги. Общая сумма ущерба составила 125 тыс. рублей.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался не их коллега, а ранее судимый за кражу и мошенничество 28-летний житель Астраханской области. Выяснилось, что полученные от девушки деньги он отдал друзьям, чтобы погасить долги.

На молодого человека завели уголовное дело о мошенничестве по ч.2 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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