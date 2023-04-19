Жителей Краснодарского края предупредили о ливнях и подъеме воды в реках

По прогнозам синоптиков, ливни с грозами, градом и сильным ветром до 22 м/с ожидаются на Кубани 19, 20 и 21 апреля.

Объявлено штормовое предупреждение.

На реках в Крымском, Абинском, Северском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском районах, в Горячем Ключе, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 апреля температура воздуха на Кубани днем поднимется до +18…23 °С, а ночью опустится до +7…12 °С. На Черноморском побережье днем потеплеет до +16…21 °С, а ночью похолодает до +9…14 °С. В горах днем +13…18 °С, ночью — +4…9 °С.