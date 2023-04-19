Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Жителей Краснодарского края предупредили о ливнях и подъеме воды в реках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodarskogo-kraya-predupredili-o-livnyah-i-podeme-vody-v-rekah
Жителей Краснодарского края предупредили о ливнях и подъеме воды в реках
Фото pexels.com

По прогнозам синоптиков, ливни с грозами, градом и сильным ветром до 22 м/с ожидаются на Кубани 19, 20 и 21 апреля.

Объявлено штормовое предупреждение.

На реках в Крымском, Абинском, Северском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском районах, в Горячем Ключе, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 апреля температура воздуха на Кубани днем поднимется до +18…23 °С, а ночью опустится до +7…12 °С. На Черноморском побережье днем потеплеет до +16…21 °С, а ночью похолодает до +9…14 °С. В горах днем +13…18 °С, ночью — +4…9 °С.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 19 апреля
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
Нехватка солнца: чем грозит дефицит витамина D
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
«Диктант Победы» 2023: как принять участие
Синдром самозванца: что это и как бороться
Синдром самозванца: что это и как бороться
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Когда и как нужно избавиться от оставшихся с Пасхи яиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Шествия «Бессмертного полка» в 2023 году не будет: что предлагают организаторы
  3. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  4. Бывшего замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» оштрафовали за аварию на Федоровском гидроузле
  5. Концерт критиковавшей СВО группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления
  6. Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях