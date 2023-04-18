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Ливни с грозами и ураганный ветер ожидаются 19 апреля в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-s-grozami-i-uragannyj-veter-ozhidayutsya-19-aprelya-v-krasnodarskom-krae
Ливни с грозами и ураганный ветер ожидаются 19 апреля в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Смену погодных условий жители Кубани будут наблюдать уже вечером 18 апреля. Погода начнет портиться под влиянием фронтальных разделов. К вечеру небо затянет плотными облаками, местами пройдут дожди.

По прогнозу синоптиков, в среду на Кубани будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

В отдельных районах края ожидаются ливни с грозами. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Во время грозы скорость ветра поднимется до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем поднимется до +18…23 °С, а ночью опустится до +7…12 °С. На Черноморском побережье днем потеплеет до +16…21 °С, а ночью похолодает до +9…14 °С. В горах днем +13…18 °С, ночью — +4…9 °С.

В ближайшие дни погода в регионе будет ухудшаться. Сохранятся дожди с грозами и сильные порывы ветра, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: сброс воды из Краснодарского водохранилища за последние дни увеличился на 30%. Это связано с таянием снега и ледников в горах Кавказа и выпадением осадков.

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