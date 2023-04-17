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Сброс воды из Краснодарского водохранилища за последние дни увеличился на 30%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbros-vody-iz-krasnodarskogo-vodohranilishha-za-poslednie-dni-uvelichilsya-na-30
Сброс воды из Краснодарского водохранилища за последние дни увеличился на 30%
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В середине весны традиционно увеличивается приток и сброс воды в Краснодарском водохранилище. Это связано с таянием снега и ледников в горах Кавказа и выпадением осадков.

По данным Росводресурсов, 13 апреля приток воды в Краснодарское водохранилище составил 589 м3/сек, а сброс — 633 м3/сек. Однако уже 17 апреля эти показатели резко увеличились: приток составил 1 тыс. 71 м3/сек, а сброс — 991 м3/сек.

По данным на 17 апреля, уровень воды в Краснодарском водохранилище составляет 33,97 м при нормальном подпорном уровне в 32,75 м. Объем воды — 2,2 млрд м3. Полная емкость чаши — почти 2,8 млрд м3 воды, а свободная емкость — 517 млн м3 воды.

«В связи с увеличением сброса воды с Краснодарского водохранилища, возможен подъем уровня воды в реке Кубань», — написал в Telegram глава Крымского района Сергей Лесь.

Из-за роста объемов сбрасываемой воды из Краснодарского водохранилища может подняться уровень воды в реке Кубань на территории Краснодара, Красноармейского и Крымского районов, а также в Адыгее. Ситуацию в зоне деятельности Кубанского бассейнового водного управления контролируют специалисты.

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