Жителей Краснодарского края предупредили о листовках украинских мошенников про СВО
В соцсетях появилась информация, что в общественных местах Краснодара начали появляться подозрительные листовки о специальной военной операции. На них указаны украинский номер телефона и QR-код.
«Это мошенничество! Злоумышленники с помощью этого незаконно собирают личные данные жителей России», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Полученную информацию о россиянах могут использовать для хакерских атак, звонков и хищения денег с электронных кошельков.
Жителей Кубани, особенно родственников мужчин, участвующих в специальной военной операции, попросили ни в коем случае не переходить по QR-кодам из таких листовок и не звонить по указанным номерам.
Читайте также: в мэрии Краснодара опровергли фейк о закупке мешков с песком для детсадов «на случай войны». В одном из мессенджеров стали рассылать информацию о том, что в детских садах Краснодара якобы начали закупать мешки с песком, чтобы класть их на подоконники в случае возможного начала боевых действий.
- В Новороссийске хирурги достали из пищевода 3-летнего мальчика двухрублевую монету
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Представители Абрамовича опровергли информацию о передаче им Украине 3 млрд долларов
- ПФК «Кубань» объявил о трансфере полузащитника, осужденного в Швеции за наркотики
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России