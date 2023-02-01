Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жителей Краснодарского края предупредили о листовках украинских мошенников про СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodarskogo-kraya-predupredili-o-listovkah-ukrainskih-moshennikov
Жителей Краснодарского края предупредили о листовках украинских мошенников про СВО
Фото Оперативного штаба Краснодарского края

В соцсетях появилась информация, что в общественных местах Краснодара начали появляться подозрительные листовки о специальной военной операции. На них указаны украинский номер телефона и QR-код.

«Это мошенничество! Злоумышленники с помощью этого незаконно собирают личные данные жителей России», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Полученную информацию о россиянах могут использовать для хакерских атак, звонков и хищения денег с электронных кошельков.

Жителей Кубани, особенно родственников мужчин, участвующих в специальной военной операции, попросили ни в коем случае не переходить по QR-кодам из таких листовок и не звонить по указанным номерам.

Читайте также: в мэрии Краснодара опровергли фейк о закупке мешков с песком для детсадов «на случай войны». В одном из мессенджеров стали рассылать информацию о том, что в детских садах Краснодара якобы начали закупать мешки с песком, чтобы класть их на подоконники в случае возможного начала боевых действий.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске хирурги достали из пищевода 3-летнего мальчика двухрублевую монету
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Представители Абрамовича опровергли информацию о передаче им Украине 3 млрд долларов
  5. ПФК «Кубань» объявил о трансфере полузащитника, осужденного в Швеции за наркотики
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях