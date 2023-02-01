Жителей Краснодарского края предупредили о листовках украинских мошенников про СВО

В соцсетях появилась информация, что в общественных местах Краснодара начали появляться подозрительные листовки о специальной военной операции. На них указаны украинский номер телефона и QR-код.

«Это мошенничество! Злоумышленники с помощью этого незаконно собирают личные данные жителей России», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Полученную информацию о россиянах могут использовать для хакерских атак, звонков и хищения денег с электронных кошельков.

Жителей Кубани, особенно родственников мужчин, участвующих в специальной военной операции, попросили ни в коем случае не переходить по QR-кодам из таких листовок и не звонить по указанным номерам.

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