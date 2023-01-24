В мэрии Краснодара опровергли фейк о закупке мешков с песком для детсадов «на случай войны»
В одном из мессенджеров стали рассылать информацию о том, что в детских садах Краснодара якобы начали закупать мешки с песком, чтобы класть их на подоконники в случае возможного начала боевых действий.
В распространяемом сообщении говорится, что на каждую группу необходимо купить четыре мешка с песком. В мэрии Краснодара эту информацию опровергли.
«Сейчас некоторые истеричные личности рассылают сообщения с якобы распоряжением купить четыре мешка песка для детского сада «на случай войны». Эти люди будут наказаны за распространение паники и недостоверной информации», — написал в Telegram глава департамента информационной политики администрации Краснодара Павел Лаврентьев.
Он подчеркнул, что песок в детских сада краевого центра может пригодиться только для использования по назначению — в детских песочницах.
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