Жителей Краснодара призвали отказаться от запуска фейерверков на Новый год

В Краснодаре в период новогодних каникул отменили все массовые гулянья и фейерверк, а также призвали жителей города не запускать салюты в новогоднюю ночь.

Вопросы организации празднования Нового года и Рождества обсудили на совещании, которое провел мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Важно еще раз напомнить и детям, и родителям о правилах пожарной и интернет-безопасности, действиях при обнаружении подозрительных предметов. Просим жителей также отказаться от запуска фейерверков в эти праздничные дни. Каникулы должны пройти спокойно», — подчеркнул Наумов.

Он добавил, что в период проведения СВО запускать фейерверки просто опасно, потому что этим могут воспользоваться экстремисты и террористы.

Мэр поручил обеспечить безопасность при проведении новогодних представлений и утренников в учреждениях образования и культуры города. Во время новогодних праздников планируют провести более 600 мероприятий: концерты, новогодние елки, спортивные турниры, адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, семей участников СВО. Кроме того, 20 декабря в городских парках начнутся дневные представления.

Транспорт КТТУ с 1 по 11 января будет работать в режиме выходного дня. При этом 31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить до 00:00, 1 января — с 7:00.

