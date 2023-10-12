Жителей Краснодара призвали не сжигать опавшую листву

К середине осени в краевой столице начинают опадать многие лиственные деревья. Сотрудники ЕДДС призвали горожан не сжигать листву из-за выделения угарного газа, диоксинов и бензопирена, что негативно влияет на здоровье людей.

Кроме того, сжигание опавших листьев может вызвать кашель, бронхоспазм и удушье, а также стать источником аллергии. В ЕДДС Краснодара подчеркнули, что опавшие листья можно не убирать, та как за зиму и весну они превратятся в труху.

Упавшей с деревьев листве можно найти полезное применение. Например, использовать ее как укрывной слой для растений во время мороза или в роли мульчи для некоторых растений и приствольных кругов. Кроме того, из листьев можно изготавливать компост.

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