Жителей Краснодара призвали не паниковать из-за увеличения сброса воды из водохранилища

Сброс с Краснодарского водохранилища составляет 950 м3/сек — это является нормой для июня.

«Ситуация находится на контроле. ЕДДС проводит мониторинг реки Кубань. Силы и средства муниципального звена готовы к реагированию. Просьба жителям: соблюдать спокойствие», — рассказал замначальника управления гражданской защиты Анатолий Довгаль.

По данным Кубанского БВУ, последние два дня сброс воды из Краснодарского водохранилища составил 952 м3/сек. Приток воды находится на уровне более 1000 м3/сек.

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