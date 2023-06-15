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В нескольких районах Краснодарского края поднимется вода в реке Кубань

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-neskolkih-rajonah-krasnodarskogo-kraya-podnimetsya-uroven-vody-v-reke-kuban
В нескольких районах Краснодарского края поднимется вода в реке Кубань
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Это связано с увеличением сброса воды из Краснодарского водохранилища до 900 м3/сек.

«15 июня в нижнем течении реки Кубань будет наблюдаться подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятной отметки», — сообщает Краснодарский ЦГМС.

Уровень воды в реке Кубань может резко подняться в Красноармейском, Крымском, Славянском и Темрюкском районах.

По данным Кубанского БВУ, последние два дня сброс воды из Краснодарского водохранилища составил 952 м3/сек. Приток воды находится на уровне более 1000 м3/сек.

Читайте также: штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 16 июня.

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