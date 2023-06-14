Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 16 июня

По прогнозу синоптиков, на Кубани 15 и 16 июня сохранится непогода. В регионе ожидаются сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

В отдельных районах Краснодарского край в ближайшие дни пройдут очень сильные дожди.

Из-за выпадения осадков на Черноморском побережье и в юго-восточной части края поднимется вода в реках. Уровень воды местами превысит неблагоприятные отметки в Геленджике, Туапсинском, Лабинском, Усть-Лабинском, Апшеронском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах.

В связи с непогодой штормовое предупреждение, действующее на Кубани с 9 июня, продлили до 16 июня. Жителей и гостей региона в эти дни призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС необходимо звонить на номера телефона: 101 или 112, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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