Жителей Краснодара приглашают пройти бесплатный профилактический осмотр
В рамках акции «Маршрут здоровья» 11 и 12 декабря краевые специалисты разного профиля осмотрят пациентов.
Мероприятие приурочено к Всероссийской тематической неделе. Местные жители смогут узнать о состоянии физической формы, уровне холестерина и глюкозы в крови, а также проверить работу сердца и легких и определить индекс массы тела.
Мобильный комплекс будет работать на улице Трошева, 17.
Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Подобные акции укрепляют общественное здоровье, что соответствует одному из основных вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
