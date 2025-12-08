Жителей Краснодара приглашают пройти бесплатный профилактический осмотр

В рамках акции «Маршрут здоровья» 11 и 12 декабря краевые специалисты разного профиля осмотрят пациентов.

Мероприятие приурочено к Всероссийской тематической неделе. Местные жители смогут узнать о состоянии физической формы, уровне холестерина и глюкозы в крови, а также проверить работу сердца и легких и определить индекс массы тела.

Мобильный комплекс будет работать на улице Трошева, 17.

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Подобные акции укрепляют общественное здоровье, что соответствует одному из основных вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

