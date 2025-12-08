Logo
Жителей Краснодара приглашают пройти бесплатный профилактический осмотр

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodara-priglashayut-projti-besplatnyj-profilakticheskij-osmotr
Жителей Краснодара приглашают пройти бесплатный профилактический осмотр
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В рамках акции «Маршрут здоровья» 11 и 12 декабря краевые специалисты разного профиля осмотрят пациентов. 

Мероприятие приурочено к Всероссийской тематической неделе. Местные жители смогут узнать о состоянии физической формы, уровне холестерина и глюкозы в крови, а также проверить работу сердца и легких и определить индекс массы тела. 

Мобильный комплекс будет работать на улице Трошева, 17. 

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 

Подобные акции укрепляют общественное здоровье, что соответствует одному из основных вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Читайте также: в Курганинске по нацпроекту сделали капитальный ремонт в поликлинике.

