Общество
Жителей Краснодара приглашают пройти бесплатный профилактический медосмотр
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В течение четырех дней в краевой столице будет работать мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».

Профилактическую акцию проведут в рамках Всероссийской тематической недели. Проверить свою физическую форму, индекс массы тела, работу сердца и легких, а также уровень холестерина и глюкозы в крови сможет каждый желающий.

Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Мобильный комплекс будет работать по адресам: 

  • 17 ноября —  улица Средняя, 82/8
  • 19 ноября — улица Генерала Корнилова, 9, к. 1

  • 20 ноября — улица Заполярная, 39, к. 1
  • 21 ноября — улица Валерия Вишневецкого, 9. 

