Жителей Краснодара приглашают пройти бесплатный профилактический медосмотр

В течение четырех дней в краевой столице будет работать мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».

Профилактическую акцию проведут в рамках Всероссийской тематической недели. Проверить свою физическую форму, индекс массы тела, работу сердца и легких, а также уровень холестерина и глюкозы в крови сможет каждый желающий.

Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Мобильный комплекс будет работать по адресам:

17 ноября — улица Средняя, 82/8

улица Средняя, 82/8 19 ноября — улица Генерала Корнилова, 9, к. 1

20 ноября — улица Заполярная, 39, к. 1

21 ноября — улица Валерия Вишневецкого, 9.

Читайте также: офтальмологический кабинет для пациентов с сахарным диабетом открыли в ККБ №2.

Подпишись, здесь всегда интересно.