Жителей Краснодара приглашают пройти бесплатный профилактический медосмотр
Общество
17.11.2025 11:18
В течение четырех дней в краевой столице будет работать мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья».
Профилактическую акцию проведут в рамках Всероссийской тематической недели. Проверить свою физическую форму, индекс массы тела, работу сердца и легких, а также уровень холестерина и глюкозы в крови сможет каждый желающий.
Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
Мобильный комплекс будет работать по адресам:
- 17 ноября — улица Средняя, 82/8
- 19 ноября — улица Генерала Корнилова, 9, к. 1
- 20 ноября — улица Заполярная, 39, к. 1
- 21 ноября — улица Валерия Вишневецкого, 9.
