Офтальмологический кабинет для пациентов с сахарным диабетом открыли в ККБ №2

Кабинет открыли в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Теперь в Краевой клинической больнице № 2 можно своевременно выявить и лечить одно из самых опасных осложнений диабета — диабетическую ретинопатию. Оно развивается незаметно, но может привести к полной потере зрения.

Кабинет оснащен современным оборудованием, которое считается одним из самых технологичных на юге страны. С помощью него можно увидеть даже самые ранние изменения, пока болезнь обратима.

Оборудование также позволяет проводить диагностику и лечение, применяя современные системы. В числе медицинской техники — ретинальная фундус-камера, ультразвуковой В-скан VuPad.

«Также мы используем лазерные комплексы Topcon, Iridex, LightMed для лечения диабетической ретинопатии, глаукомы и вторичной катаракты», — подчеркнул главный врач Краевой клинической больницы № 2 Сергей Габриэль.

В новом кабинете можно пройти полное обследование и получить лечение на месте. Это поможет сохранить зрение пациентам и повысить качество их жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

