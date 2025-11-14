Новое оборудование поступило в поликлинику на Гидрострое в Краснодаре

В городской поликлинике № 27 в микрорайоне Гидростроителей появился долгожданный маммограф. В Крымском районе продолжается реконструкция дома культуры, а в станице Выселки скоро благоустроят набережную. Все работы ведутся в рамках поручений Вениамина Кондратьева.

В Крымском районе реконструируется местный Дом культуры.



«Работы у нас идут интенсивные. Делается входная зона, демонтаж лестницы, сделаны бетонные работы. У нас подняли фасад, чтобы крыша была в один уровень, утепление частично выполнили», — говорит генеральный директор МКУ «Дом Культуры Нижнебаканского сельского поселения» Тамара Харченко.

С просьбой сделать косметический ремонт в марте этого года к губернатору обратилась Ульяна Козырева. Вениамин Кондратьев дал поручение провести внутри капитальный ремонт.

«Ждем, когда наши дети начнут здесь заниматься, когда здесь будут проводиться концерты», — делится жительница станицы Неберджаевской Ульяна Козырева.

Многодетная мать Ольга Новрузова уже радуется выполненному поручению главы края. У нее семь детей и десять внуков. Как и любой женщине, ей просто необходимо проходить обследование на выявление рака молочной железы на ранней стадии. Для этого в единственной городской поликлинике № 27 в микрорайоне Гидростроителей не хватало маммографа.

«Маммограф в первую очередь нужен для женщин с 40 лет, обязательно прохождение раз в два года, с 45 лет — раз в год. Проходить это обследование женщине однозначно нужно для выявления онкопатологии», — отмечает главный врач Городской поликлиники №27 Краснодара Погос Саатчиян.

С просьбой обеспечить больницу в густонаселенном микрорайоне маммографом Ольга Новрузова обратилась к Вениамину Кондратьеву в июле этого года. Тогда глава региона ответил, что доступное медицинское оборудование должно быть в каждом уголке края.

«Все медицинские учреждения должны быть оснащены по последнему слову медицинской техники», — подчеркивает губернатор.

Сейчас оборудование ждет санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение от Роспотребнадзора. Уже в декабре 28 тыс. жительниц Гидростроя, которые подходят под обследование, смогут проверить свое здоровье с его помощью.

«Наконец-то в поликлинике установили маммограф. Осталась финишная прямая. Раньше все посещали другие поликлиники», — делится жительница Краснодара Ольга Новрузова.

Еще одно поручение главы края, которое начали исполнять в этом году, — благоустройство набережной в станице Выселки между переулками Коммунаров и Вокзальным. В начале года на приеме граждан местная жительница Екатерина Хоменко рассказала губернатору, что место славится природными красотами, поэтому станет точкой притяжения для всех станичников.

«Парк будет очень хорошим дополнением, добавит комфорта и эмоций. Это важно и для местных жителей, и для гостей», — отмечает Вениамин Кондратьев.

На набережной уже уложили плитку, установили бордюры, уличное освещение. Совсем скоро поставят оборудование для детской и спортивной площадок. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Все поручения, которые дает глава региона, в том числе на приемах граждан, будут исполнены. Каждое губернатор вместе со своей командой держит под контролем. Встречи с людьми, их просьбы помогают точечно реагировать на проблемы в каждом районе, каждой станице, каждом хуторе.

Читайте также: Кондратьев проверил сроки строительства спортобъектов на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.