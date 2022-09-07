Жителей Краснодара приглашают принять участие в фотовыставке «Город глазами молодых»
Принять участие в фотовыставке могут авторы в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 9 сентября. Выставка откроется 23 сентября.
Для участия необходимо направить заявку и фотографии в электронном формате на почту [email protected] или [email protected]
Организаторами фотовыставки молодых авторов из Краснодара и Дуцзянъяня (Китай) выступают управление по делам молодежи и отдел зарубежных связей и протокола администрации Краснодара.
Участникам предлагают несколько направлений: «Город в лицах», «Городской пейзаж», «Голос молодости». Все снимки будут опубликованы на сайтах мэрий Краснодара и Дуцзянъяня. Лучших фотографов наградят грамотами руководителей двух городов.
Выставка посвящена Дню города краевой столицы. О месте ее проведения расскажут позже, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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