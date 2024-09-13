Жителей Краснодара приглашают на общегородской субботник 14 сентября

Благоустроят придомовые территории, парки, аллеи, скверы и другие общественные места.

Жители краевой столицы уберут мусор и ветки, вырубят поросли, избавятся от незаконных рекламных объявлений и граффити. Также краснодарцы покрасят бордюры, ограждения, лавочки, детское и спортивное оборудование, посадят кустарники и деревья. Весь нужный инвентарь вручат коммунальные службы города. Участие в субботнике примут молодежь, активисты ТОС, муниципальные служащие, представители общественных организаций и работники различных предприятий.

Подробнее можно узнать по телефонам администраций внутригородских округов: Центральный — 8 (861) 267-96-49, Западный — 8 (861) 259-43-34, 8 (861) 259-30-62, Карасунский — 8 (861) 231-24-78, Прикубанский — 8 (861) 220-46-59, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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