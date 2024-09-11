Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова очистит Кубань от мусора

В краевом центре 14 сентября пройдет акция «Вода России» — сотни волонтеров региона выйдут на уборку берега реки Кубань.

Помогать добровольцам будет амбассадор акции, актриса и телеведущая Юлия Михалкова. Кроме уборки, участников также ждут лекции, викторины, мастер-классы, розыгрыши и обед. Самые активные волонтеры получат подарки.

Сбор волонтеров — 14 сентября в 10:30 в парке имени 30-летия Победы. Всем участникам выдадут инвентарь для уборки — перчатки и мешки для сбора мусора.

Подробнее узнать о мероприятии можно на сайте, сообщает пресс-служба акции «Вода России».

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