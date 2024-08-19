Общегородской субботник пройдет 14 сентября в Краснодаре

Осенний марафон санитарной чистоты пройдет в краевой столице с 19 августа по 23 сентября.

Завершится месячник уборки в преддверии празднований 231-й годовщины со дня основания Краснодара.

«Основные направления работы: территории у домов и внутри кварталов, парки, скверы, лесопосадки, берега рек и пруды. Уделим внимание кладбищам, воинским захоронениям и мемориалам. Точите тяпки (и сапки), готовьте кисточки, перчатки и мешки», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

В санитарном марафоне будут участвовать муниципальные служащие, ТОСы, предприятия и активные жители краевой столицы.

Уборка традиционно пройдет во всех районах города и в пригороде. В порядок приведут места, о которых чаще всего говорили в соцсетях. Кроме того, обочины трасс и отводы ж/д путей краевого и федерального значения очистят от сухой поросли и мусора, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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