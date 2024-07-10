Крабовое ущелье и Чудо-Красотку в нацпарке Сочи очистили от «лент желаний»

Добровольцы Сочинского нацпарка 9 июля срезали «ленты желаний» на двух туристических маршрутах — Крабовое ущелье и Чудо-Красотка.

Туристы часто привязывают разноцветные ленточки к деревьям и мостам, загадывая желания. Однако от синтетических лент гибнут животные, птицы и реликтовые растения. Кроме того, вместо лент нередко используются полиэтиленовые пакеты и влажные салфетки, а также галстуки, носки, бретельки от купальников, брелки и резинки для волос. Это не только портит вид природных комплексов, но и наносит ущерб окружающей среде.

В Крабовом ущелье водятся пресноводные крабы — это говорит о благополучии природы и чистоте воды. Привязанные ленты могут стать для них губительными. Ткани также вредят деревьям — ствол и ветки становятся шире при росте, а завязанные ленты впиваются в кору и режут ее, отчего на деревьях появляются раны, а сами растения сохнут.

Повязки со временем распадаются, а нити от них привлекают птиц — они склевывают синтетические материалы или приносят его в гнезда, тем самым подвергая риску и своих птенцов. Кроме того, птицы нередко запутываются лапками в лентах и перетягивают ими конечности до атрофии тканей.

В рамках экологической акции волонтеры собрали 4 полных мешка «лент желаний» по 120 литров каждый.

«Очень надеемся, что туристическая «традиция» останется в прошлом и гости будут поддерживать места своего посещения в первозданной чистоте!» — сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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