В парке «Краснодар» впервые за 4 года зацвело Огненное дерево из Мадагаскара

В самом популярном парке краевой столицы начал цвести Делоникс королевский, который также известен как Огненное дерево.

Редкое дерево в парке «Краснодар» зацвело впервые за четыре года. На нем распустились первые два цветка.

«Наши надежды наконец оправдались. Судя по почкам, еще несколько цветов мы увидим в ближайшее время», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

Делоникс королевский — дерево из семейства бобовых. Естественным ареалом его произрастания является остров Мадагаскар в Африке. Высота дерева достигает 10 метров. На Делониксах формируется раскидная крона, на которой распускаются крупные красные цветки. Благодаря этому оно получило название Огненное дерево.

Посмотреть на цветение Делоникса королевского может каждый желающий. Парк «Краснодар» открыт для посетителей каждый день с раннего утра и до позднего вечера.

Читайте также: крупноцветковая магнолия зацвела в Сочи. Первые цветы местные жители сняли на улице Навагинской.