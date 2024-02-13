Жителей Краснодара предупредили об учениях с сиренами на нефтебазе 16 февраля

Тренировка по ликвидации последствий ЧС состоится 16 февраля с 14:00 до 15:30 на территории ООО «Афипский НПЗ» на улице Захарова, 2 в «старом» центре.

План учений предусматривает включение локальной системы оповещения на нефтебазе. Из-за этого жители ближайших районов могут услышать звуки сирен.

«Просим вас сохранять спокойствие. Это плановое мероприятие», — сообщает ЕДДС Краснодара.

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