Пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Северском районе

Около 2:00 9 февраля стало известно о возгорании в районе Ильского НПЗ.

Перед этим жители в социальных сетях писали о громких звуках, похожих на взрыв.

«К 3:00 открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На месте работают оперативные и экстренные службы, завершается ликвидация ЧП. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам.

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