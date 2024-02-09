Пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Северском районе
Происшествия
09.02.2024 03:34
Около 2:00 9 февраля стало известно о возгорании в районе Ильского НПЗ.
Перед этим жители в социальных сетях писали о громких звуках, похожих на взрыв.
«К 3:00 открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
На месте работают оперативные и экстренные службы, завершается ликвидация ЧП. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам.
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