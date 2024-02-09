Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Северском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-proizoshel-na-territorii-ilskogo-npz-v-severskom-rajone
Пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Северском районе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Около 2:00 9 февраля стало известно о возгорании в районе Ильского НПЗ.

Перед этим жители в социальных сетях писали о громких звуках, похожих на взрыв.

«К 3:00 открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На месте работают оперативные и экстренные службы, завершается ликвидация ЧП. Причины происшествия предстоит выяснить специалистам.

Читайте также: на территории Туапсинского НПЗ загорелась вакуумная установка.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях