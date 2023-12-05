Жителей Краснодара предупредили об отключениях воды 6 декабря

В течение суток 6 декабря в краевом центре на время ограничат подачу воды в центре города и микрорайоне Черемушки.

Из-за отключения электричества на насосной станции воды не будет с 9:00 до 16:00 в домах на улицах: Янковского, 137, 149, 151 и 155/а, а также Кузнечной, 47.

Вечером в южной части города заменят участок водопровода на насосной станции. В связи с этим с 23:00 до 5:00 7 декабря отключат воду на улицах: Ставропольская, 131, 133, 133/1, 135, 135/1, 135/2 и 137, Димитрова, 127, 129, 131, 133, 135, 137 и 139, а также 2-я Пятилетка, 1/1, 4, 6, 6/1, 6/8, 8, 8/1, 8/2, 12 и 14, сообщает МЦУ Краснодара.

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