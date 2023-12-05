Восстановить подачу воды в Геленджике после крупной аварии планируют к 6 декабря

Водоснабжение в западной части города отключили с 20:00 4 декабря для проведения восстановительных работ. От сотрудников Троицкого группового водопровода поступила информация о прорыве магистральной линии.

Восстановить водоснабжение в городе в обычном режиме планировали к 14:00, но этого не удалось. Выяснилось, что ремонтные работы на Троицком групповом водоводе продлятся до 17:00. При этом для выхода на режим наполнения резервуаров чистой водой потребуется не менее 10 часов.

Возобновить подачу воды в западной части Геленджика теперь планируют к утру 6 декабря. Для людей, попавших в зону отключения, установили водовозки по адресам: Северный, 174, 176 и 177, Магистральная, 10, Маршала Жукова, 1.

Подвоз воды осуществляют по заявкам, которые можно оставить по телефону: 8 (86141) 2-10-33, сообщает пресс-служба «Концессии водоснабжения — Геленджик».

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