Тарифы на воду и канализацию в Сочи в 2024 году поднимать не будут

Департамент государственного регулирования тарифов края принял решение сохранить стоимость холодной воды и канализации в первом полугодии 2024 года на уровне нынешних цен.

За питьевую воду жители Сочи будут платить исходя из расчета 38,08 рубля за куб. м (с НДС), за водоотведение 30,58 рубля за куб. м.

В трех зонах Большого Сочи местные жители будут платить меньше установленного тарифа — абоненты на территории обслуживания ОСК — «Черноморец» будет платить 23,92 рубля за куб. м, «Санаторий «Магадан» — 29,67 рублей за куб. м, «Племенной форелеводческий завод «Адлер» — 27,07 рублей за куб. м. Разница будет покрываться в виде субсидий из краевого бюджета.

Тарифы индексируют ежегодно, в зависимости от экономической обстановки в крае и стране, причем как в большую, так и меньшую сторону. Следующая индексация запланирована на 1 июля 2024 года — известно, что стоимость питьевой воды увеличится на 6,3% и составит 40,48 рублей за куб. м, услуги водоотведения вырастет на 1,6% и составит 31,07 рублей за куб. м, сообщает депутат городского собрания Сочи Денис Юрковский в Telegram.

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