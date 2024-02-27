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Жителей Краснодара предупредили о запуске сирен на нефтебазе 28 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodara-predupredili-o-zapuske-siren-na-neftebaze-28-fevralya
Жителей Краснодара предупредили о запуске сирен на нефтебазе 28 февраля
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Тренировочные действия по ликвидации последствий ЧС на территории предприятия «Афипский НПЗ» на улице Захарова,2 в краевом центре пройдут с 10:00 до 12:00.

В рамках учений на нефтебазе задействую локальную систему оповещения. В связи с этим жители центра Краснодара могут услышать звуки сирен.

«Просим вас сохранять спокойствие. Это плановое мероприятие», — говорится в сообщении ЕДДС Краснодара.

Читайте также: громкие хлопки в небе вновь напугали жителей Краснодара 27 февраля в разных микрорайонах. При этом в ЕДДС города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях. В небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось.

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