Жителей Краснодара предупредили о запуске аэростата в небо вечером 15 августа

Матч второго тура групповой стадии Кубка России 2024/25 между «Краснодаром» и «Ахматом» пройдет вечером 15 августа на домашней арене «быков». В краевой столице за несколько часов перед игрой, которая начнется в 20:30, в небо поднимут аэростат «ОКО».

С помощью такой техники сотрудники Росгвардии ведут наблюдение с воздуха и при необходимости передают информацию наружным нарядам.

«За несколько часов до футбольного матча запустим летательный аппарат — тот самый, который вы видели в минувшую субботу», — пишет пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч первого тура группового этапа Кубка страны «Краснодар» — ЦСКА прошел вечером 31 июля на краснодарском стадионе и завершился победой «черно-зеленых».