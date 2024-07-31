«Краснодар» обыграл ЦСКА в первом матче нового сезона Кубка России

Матч 1-го тура группового этапа Кубка страны прошел вечером 31 июля на стадионе «Краснодар».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». Единственный гол в матче забил Кевин Ленини на 52 минуте красивым ударом в падении.

Следующий матч в Кубке России «Краснодар» проведет 15 августа на домашнем стадионе против «Ахмата».

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