ФК «Краснодар» сыграл нулевую ничью с махачкалинским «Динамо»

Матч 2-го тура Российской премьер-лиги прошел вечером 28 июля на стадионе «Краснодар».

Встреча между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы для взятия ворот, но так и не смогли ими воспользоваться.

После этой ничьи «Краснодар» занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. Следующую игру в чемпионате «быки» проведут 4 августа в Воронеже против местного «Факела».

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