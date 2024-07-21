ФК «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ахматом»
Спорт
21.07.2024 22:02
Матч 1-го тура МИР Российской Премьер-лиги между ФК «Краснодар» и ФК «Ахмат» прошел 21 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.
Счет открыли «быки» — на 30 минуте с передачи Федора Смолова забил Никита Кривцов. Хозяева выровнялись на 43 минуте — Владислав Камилов на линии штрафной получил мяч и пробил его в ворота гостей.
Во втором тайме обе команды забитыми мячами не отличились.
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