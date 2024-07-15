РФС может наказать ФК «Краснодар» за баннер болельщиков на матче Суперкубка

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» прошел 13 июля в Волгограде и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2.

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц уточнил, что по итогам встречи состоится заседание, на котором рассмотрят нарушения болельщиков обеих команд.

По его словам, болельщики «Зенита» бросали в сторону поля посторонние предметы и использовали пиротехнические средства.

«Плюс одно замечание по болельщикам «Краснодара» — это демонстрация несогласованного баннера», — цитирует Григорьянца «Спорт Экспресс».

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