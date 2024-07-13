Экс-голкпер ФК «Краснодар» Сафонов написал второе заявление на бывшую жену 

Российский вратарь Матвей Сафонов, который летом 2024 года перешел из стана «быков» во французский «ПСЖ», подал второе заявление на свою экс-супругу Анастасию.

По данным Telegram-канала Baza, футболист сборной России обвиняет бывшую супругу и ее сестру в краже его контракта, а также разглашении конфиденциальной информации. Ранее Сафонов рассказал также, что девушка украла деньги с его банковской карты. Матвей перешел в парижский топ-клуб в середине июня. Сумма контракта около 20 миллионов евро.

Ранее в Москве 8 июля прошло судебное заседание по делу о долге бывшего вратаря ФК «Краснодар» Матвея Сафонова. Была рассмотрена жалоба футболиста по делу об алиментах. В феврале суд обязал Сафонова выплачивать бывшей супруге четверть от дохода. Футболист с таким решением не согласился. По его мнению, нынешний заработок во Франции нестабилен — контракт заключен на неопределенное время и может быть расторгнут. В связи с этим Матвей Сафонов направил в суд жалобу и попросил заменить сумму на 300 тыс. рублей ежемесячно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-голкипер «быков» Матвей Сафонов не выплатил на содержание своей дочери около 60 млн рублей. По словам адвоката бывшей супруги футболиста, вопрос с долгом по алиментам Сафонова пытаются решить уже около 1,5 лет. Сафонов подал иск в московский суд для определения графика общения с ребенком. Также через краснодарский суд футболист пытается добиться постоянной опеки над дочерью.

Читайте также: Адвокат Матвея Сафонова заявил, что долг вратаря в 59 млн рублей пересчитают.