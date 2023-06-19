Жителей Краснодара предупредили о запрете купания в реке Кубань и городских водоемах

С приближением курортного сезона многие люди начинают чаще отдыхать у водоемов. При этом в краевой столице по-прежнему нет разрешенных мест для купания.

Основные причины гибели людей на водных объектах: купание в запрещенных местах; пребывание у водоемов в состоянии алкогольного опьянения; недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых. При этом наибольшее число утонувших приходится именно на запрещенные и опасные места для купания.

Так, по итогам многолетнего мониторинга водных объектов установлено, что гидрологические характеристики реки Кубань — сильное течение, ямы, водовороты, а также состояние воды по гигиеническим нормативам не соответствуют нормам, предъявляемым к местам купания людей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань «24», всего на территории Краснодара насчитывается порядка 40 водоемов: река Кубань, Карасуны, пруды и каналы. Каждый из них может быть смертельно опасным для взрослых и детей.