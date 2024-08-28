Жителей Краснодара предупредили о стрельбе и хлопках в летном училище

Плановые учения пройдут в краснодарском летном училище 28 и 29 августа.

В эти дни до 13:00 будет проходить курс молодого бойца для новых студентов. Учения утверждены в Министерстве обороны РФ.

«Ребята отрабатывают различные элементы боя. Стрельба производится исключительно холостыми патронами. Все, кто услышал стрельбу в районе КВВАУЛ — не переживайте! Все в порядке!» — сообщает пресс-служба Прикубанского округа Краснодара.

Читайте также: учения со стрельбами пройдут 28 августа в акватории порта Туапсе.