Жителей Краснодара предупредили о стрельбе и хлопках в летном училище
Общество
28.08.2024 09:55
Плановые учения пройдут в краснодарском летном училище 28 и 29 августа.
В эти дни до 13:00 будет проходить курс молодого бойца для новых студентов. Учения утверждены в Министерстве обороны РФ.
«Ребята отрабатывают различные элементы боя. Стрельба производится исключительно холостыми патронами. Все, кто услышал стрельбу в районе КВВАУЛ — не переживайте! Все в порядке!» — сообщает пресс-служба Прикубанского округа Краснодара.
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