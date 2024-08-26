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Учения со стрельбами пройдут 28 августа в акватории порта Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ucheniya-so-strelbami-projdut-28-avgusta-v-akvatorii-porta-tuapse
Учения со стрельбами пройдут 28 августа в акватории порта Туапсе
Фото t.me/tuapseregionadm

В акватории морского порта Туапсе с 11:00 до 15:00 28 августа силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения с тренировочными стрельбами.

В связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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