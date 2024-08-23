В акватории морпорта Новороссийска 24 и 26 августа проведут учения со стрельбами
Общество
23.08.2024 20:50
По информации Новороссийской военно-морской базы, в акватории морского порта пройдут учения с выполнением практических стрельб.
Учения проведут:
- 24 августа — с 11:00 по 13:00;
- 26 августа — с 11:00 по 13:00 и с 21:00 до 23:00.
В ходе учений отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.
Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие. и доверять только официальным источникам информации.
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