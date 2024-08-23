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В акватории морпорта Новороссийска 24 и 26 августа проведут учения со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-akvatorii-morporta-novorossijska-24-i-26-avgusta-provedut-ucheniya-so-strelbami
В акватории морпорта Новороссийска 24 и 26 августа проведут учения со стрельбами
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

По информации Новороссийской военно-морской базы, в акватории морского порта пройдут учения с выполнением практических стрельб.

Учения проведут:

  • 24 августа — с 11:00 по 13:00;
  • 26 августа — с 11:00 по 13:00 и с 21:00 до 23:00.

В ходе учений отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие. и доверять только официальным источникам информации.

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