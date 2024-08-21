Более 30 террористических атак БПЛА предотвратили на Кубани за полгода

В Краснодаре 21 августа прошел учебно-методический сбор антитеррористической комиссии Краснодарского края.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, краевого СУ СК РФ и ГУ Росгвардии обсудили с представителями органов власти региона и местного самоуправления порядок действий при обнаружении взрывных устройств, обломков беспилотников или поступлении информации об угрозе террористического акта.

По словам руководителя аппарата АТК в Краснодарском крае Александра Косивченко, постоянные угрозы украинского террористического режима создают риски терактов в приграничных регионах РФ, а также Краснодарского края.

«В первом полугодии Минобороны и задействованные ведомства предотвратили 32 террористические атаки на объекты критической инфраструктуры региона с применением беспилотников и безэкипажных водных аппаратов», — сообщил Александр Косивченко

Глава аппарата АТК края добавил, что применение знаний по порядку действий в нештатных ситуациях и четкое соблюдение мер безопасности позволят сохранить жизнь и здоровье жителей региона.

Также правоохранители обсудили проведение досмотров, осмотров местности, порядок действий при выявлении признаков подготовки терактов и диверсий, обнаружении взрывоопасных предметов. Кроме того, обсудили меры безопасности при осмотре места происшествия после взрыва, применение средств обнаружения и подавления беспилотников.

Обучение сотрудников органов власти региона и местного самоуправления входит в работу аппарата краевой Антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, а также по минимизации или ликвидации последствий его проявлений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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