Жителей Краснодара предупредили о схеме мошенничества с перерасчетом пенсии

Телефонные мошенники представляются сотрудниками Социального фонда, рассказывают об обнаружении неучтенного стажа и возможности увеличить размер пенсии.

Аферисты предлагают пенсионерам оформить заявление на перерасчет пенсии. Для этого они просят продиктовать код из смс-сообщения. С помощью этого кода злоумышленники получают доступ либо к порталу «Госуслуги», либо к мобильному банку.

В полиции Краснодара рассказали, что одной из жертв мошенников стала 66-летняя местная жительница. Сначала пенсионерке под видом сотрудника соцфонда позвонила девушка и попросила назвать код из смс-сообщения. После позвонил «сотрудник Госуслуг», который «помог» пожилой женщине установить на телефон программу удаленного доступа. После этого мошенник вошел в личный банковский кабинет пенсионерки и перевел себе 48 тыс. рублей.

«Полиция Краснодара напоминает, что сотрудники социального фонда никогда не будут звонить гражданам с просьбой под каким-либо предлогом продиктовать код из смс-сообщения. Если вас просят это сделать, лучше всего прекратить разговор!», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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