В УМВД Краснодара опровергли информацию о мошенниках в форме, обходящих квартиры

В чатах мессенджеров в краевой столице начали распространять информацию о том, что некая группа людей, выдающая себя за сотрудников полиции, начала обходить квартиры жилых домов.

Отмечается, что мошенники показывают поддельные удостоверения сотрудников МВД и говорят, что им нужно проверить личные документы у жильцов перед проведением переписи населения. При этом злоумышленники якобы совершают квартирные кражи.

В полиции Краснодара уточнили, что распространяемая в мессенджерах информация о новых мошенниках, которые обходят квартиры в форме МВД — это очередной фейк.

«Распространяемая различными источниками информация имеет признаки фейка, при этом не содержит конкретных сведений о личностях подозрительных лиц или адресах возможных мест их противоправных действий», — сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

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