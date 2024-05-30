Жителей Краснодара предупредили о ливнях с грозой и градом с 30 мая по 1 июня

По прогнозам синоптиков, с 30 мая по 1 июня в краевой столице ожидается ухудшение погоды.

В этот период местами в Краснодаре ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы составят до 20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение. В случае ЧС нужно звонить по номеру 112.

«Не забывайте зонтики и берегите себя!», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливень с грозой, градом и сильным ветром 28 мая прошел в Краснодаре и пригородах.