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Ливень с грозой, градом и сильным ветром 28 мая накроет Краснодар и пригороды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/liven-s-grozoj-i-gradom-nakroet-krasnodar-v-blizhajshie-chasy
Ливень с грозой, градом и сильным ветром 28 мая накроет Краснодар и пригороды
Фото freepik.com

По прогнозам синоптиков с 12:00 и до конца суток 28 мая и в течение суток 29 мая местами на Кубани и в Краснодаре ожидаются ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение. Жителям Краснодара рекомендуют предпринять необходимые меры безопасности.

В случае возникновения ЧС нужно звонить 112 или 214-33-36, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с градом, туман и сильный ветер ожидаются 28 мая в Краснодарском крае.

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