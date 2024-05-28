Ливень с грозой, градом и сильным ветром 28 мая накроет Краснодар и пригороды

По прогнозам синоптиков с 12:00 и до конца суток 28 мая и в течение суток 29 мая местами на Кубани и в Краснодаре ожидаются ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение. Жителям Краснодара рекомендуют предпринять необходимые меры безопасности.

В случае возникновения ЧС нужно звонить 112 или 214-33-36, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ливни с градом, туман и сильный ветер ожидаются 28 мая в Краснодарском крае.