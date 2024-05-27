Ливни с градом, туман и сильный ветер ожидаются 28 мая в Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, во вторник на Кубани будет переменная облачность.

Местами в регионе пройдут дожди. Днем на юге края ожидаются ливни с градом. Утром предгорные районы окутает туман.

Ветер восточный 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +12…17 °С, днем +23…28 °С. В горах ночью +5…10 °С, днем +13…18 °С.

На Черноморском побережье утром и днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с с порывами до 12-14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +13…18 °С, а днем поднимется до +21…26 °С.

В Краснодаре 28 мая днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…16 °С, днем +24…26 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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