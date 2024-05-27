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Более 250 деревьев рухнули на улицы Краснодара после урагана

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-250-derevev-ruhnuli-na-ulitsy-krasnodara-posle-uragana?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Более 250 деревьев рухнули на улицы Краснодара после урагана
Фото мэрии Краснодара

Штормовой ветер накрыл краевую столицу 24 и 25 мая. С пятницы городские службы выезжают по заявкам в разные районы города, чтобы убрать упавшие деревья и ветки.

С 24 мая в ЕДДС Краснодара поступило 167 обращений о падении деревьев, еще 50 заявок поступило в Муниципальный центр управления. Всю информацию передали в работу городским службам.

Всего в городе зафиксировали падение 260 деревьев. Большинство из них уже распилили и начали вывозить. К 27 мая удалось вывезти 113 рухнувших деревьев.

Улицы Краснодара от упавших деревьев расчищали 113 спасателей и 14 единиц техники. Помощь также оказали сотрудники «Кубань-СПАС» и ЮРПСО МЧС России.

В городские службы продолжают поступать новые заявки о рухнувших деревьях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за поваленного ветром на пути дерева временно остановилось движение трамваев на улице Гаврилова.

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