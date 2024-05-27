Более 250 деревьев рухнули на улицы Краснодара после урагана

Штормовой ветер накрыл краевую столицу 24 и 25 мая. С пятницы городские службы выезжают по заявкам в разные районы города, чтобы убрать упавшие деревья и ветки.

С 24 мая в ЕДДС Краснодара поступило 167 обращений о падении деревьев, еще 50 заявок поступило в Муниципальный центр управления. Всю информацию передали в работу городским службам.

Всего в городе зафиксировали падение 260 деревьев. Большинство из них уже распилили и начали вывозить. К 27 мая удалось вывезти 113 рухнувших деревьев.

Улицы Краснодара от упавших деревьев расчищали 113 спасателей и 14 единиц техники. Помощь также оказали сотрудники «Кубань-СПАС» и ЮРПСО МЧС России.

В городские службы продолжают поступать новые заявки о рухнувших деревьях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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