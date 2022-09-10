Жителей Краснодара предупредили о крупных штрафах за разведение костров

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице продолжает действовать особый противопожарный режим. Нынешние погодные условия могут способствовать возгоранию мусора, травы и листвы.

Из-за жаркой и ветреной погоды в Краснодаре действует строгий запрет на разжигание костров, а также проведение любых работ, связанных с огнем. Спасатели напоминают, что опасность возникновения пожаров в городе достаточно высока.

«Нарушителям особого противопожарного режима, который действует в Краснодаре с конца июня, грозят высокие штрафы — это касается как юридических, так и физических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

По прогнозу синоптиков, 10 и 11 сентября на территории Краснодарского края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса и высокая пожароопасность 4 класса.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе:

— Разводить костры только на открытых площадках. При тушении его нужно обязательно засыпать землей или залить водой;

— При нахождении в лесах запрещается использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев.

В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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