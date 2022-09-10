В Туапсинском районе потушили лесной пожар на мысе Кадош
Происшествия
10.09.2022 09:11
Возгорание в лесу около Кадоша зафиксировали 9 сентября около 21:00. Площадь пожара составила 1,2 га.
В 23:40 возгорание удалось локализовать. 10 сентября в 6:45 лесной пожар полностью ликвидировали. Спасатели боролись с огнем при помощи ранцевых огнетушителей, шанцевого инструмента и воздуходувки.
Всего на месте работали 54 человека и 17 единиц техники, сообщает «Краевой лесопожарный центр».
На территории Туапсинского района действует особый противопожарный режим. Жителей и гостей муниципалитета попросили не заезжать в лес на автомобилях и не разводить там костры.
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