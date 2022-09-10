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В Туапсинском районе потушили лесной пожар на мысе Кадош

Происшествия
10.09.2022 09:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-potushili-lesnoj-pozhar-na-myse-kadosh
В Туапсинском районе потушили лесной пожар на мысе Кадош
Фото "Краевого лесопожарного центра"

Возгорание в лесу около Кадоша зафиксировали 9 сентября около 21:00. Площадь пожара составила 1,2 га.

В 23:40 возгорание удалось локализовать. 10 сентября в 6:45 лесной пожар полностью ликвидировали. Спасатели боролись с огнем при помощи ранцевых огнетушителей, шанцевого инструмента и воздуходувки.

Всего на месте работали 54 человека и 17 единиц техники, сообщает «Краевой лесопожарный центр».

На территории Туапсинского района действует особый противопожарный режим. Жителей и гостей муниципалитета попросили не заезжать в лес на автомобилях и не разводить там костры.

Читайте также: в Туапсинском районе 8 сентября потушили пожар в лесу возле Лермонтово.

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