Жителей Краснодара предупредили о фейковой рассылке со штрафами от «дептранса»

Жителям Краснодара стали поступать сообщения якобы от департамента транспорта с информацией о назначении штрафа и требованием оплатить его по ссылке. Эта информация является ложной.

Департамент транспорта Краснодара призывает не попадаться на уловки мошенников, не переходить по присланным ссылкам и игнорировать такие сообщения.

«Информация о штрафах за неоплату парковки поступает исключительно в личный кабинет портала «Госуслуги». На сторонних сайтах информация не размещается. Рассылка не производится!» — сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара в Telegram.

Также в ведомстве напомнили, что сумма штрафа за парковку в Краснодаре составляет 3 тыс. рублей, а злоумышленники, рассылающие фейковые сообщения, просят «добровольно оплатить» штраф в 2 тыс. рублей.

Информацию о настоящих штрафах можно уточнить по телефону: 8(861)218-97-21.

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