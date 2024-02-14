Жителей Краснодара предупредили о фейковой рассылке от имени мэра Наумова
Общество
14.02.2024 11:42
По данным мэрии Краснодара, в мессенджерах продолжают распространять сообщения через фейковые аккаунты чиновников.
«Через фейковые аккаунты в мессенджерах продолжают распространяться сообщения, даже голосовые, от разных лиц, в том числе от главы Краснодара Евгения Наумова. Будьте бдительны, всегда перепроверяйте отправителя», — говорится в сообщении мэрии краевой столицы в Telegram.
Жителям также напомнили о том, что нельзя ни в коем случае не разглашать свои персональные данные.
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