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Жителей Краснодара предупредили о фейковой рассылке от имени мэра Наумова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodara-predupredili-o-fejkovoj-rassylke-ot-imeni-mera-naumova
Жителей Краснодара предупредили о фейковой рассылке от имени мэра Наумова
Фото unsplash.com

По данным мэрии Краснодара, в мессенджерах продолжают распространять сообщения через фейковые аккаунты чиновников.

«Через фейковые аккаунты в мессенджерах продолжают распространяться сообщения, даже голосовые, от разных лиц, в том числе от главы Краснодара Евгения Наумова. Будьте бдительны, всегда перепроверяйте отправителя», — говорится в сообщении мэрии краевой столицы в Telegram.

Жителям также напомнили о том, что нельзя ни в коем случае не разглашать свои персональные данные.

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