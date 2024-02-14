Жителей Краснодара предупредили о фейковой рассылке от имени мэра Наумова

По данным мэрии Краснодара, в мессенджерах продолжают распространять сообщения через фейковые аккаунты чиновников.

«Через фейковые аккаунты в мессенджерах продолжают распространяться сообщения, даже голосовые, от разных лиц, в том числе от главы Краснодара Евгения Наумова. Будьте бдительны, всегда перепроверяйте отправителя», — говорится в сообщении мэрии краевой столицы в Telegram.

Жителям также напомнили о том, что нельзя ни в коем случае не разглашать свои персональные данные.

Читайте также: мэр Армавира предупредил жителей о своих фейковых аккаунтах в соцсетях.