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Мэр Армавира предупредил жителей о своих фейковых аккаунтах в соцсетях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-armavira-predupredil-zhitelej-o-svoih-fejkovyh-akkauntah-v-sotssetyah
Мэр Армавира предупредил жителей о своих фейковых аккаунтах в соцсетях
Фото t.me/glavaarmavira

Глава Армавира Андрей Харченко 8 февраля в своем Telegram-предупредил местных жителей о том, что в соцсетях вновь объявились мошенники, которые выдают себя за мэра.

«Пользователи мессенджеров в Армавире снова стали получать сообщения с фейковых аккаунтов с моим изображением на аватарке. Будьте осторожны, не попадайтесь на уловки мошенников», — написал Андрей Харченко в своем Telegram-канале.

Глава Армавира также добавил, что реагировать на подобные сообщения от мошенников не нужно, а также рекомендовал не разглашать свои персональные данные.

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