Мэр Армавира предупредил жителей о своих фейковых аккаунтах в соцсетях

Глава Армавира Андрей Харченко 8 февраля в своем Telegram-предупредил местных жителей о том, что в соцсетях вновь объявились мошенники, которые выдают себя за мэра.

«Пользователи мессенджеров в Армавире снова стали получать сообщения с фейковых аккаунтов с моим изображением на аватарке. Будьте осторожны, не попадайтесь на уловки мошенников», — написал Андрей Харченко в своем Telegram-канале.

Глава Армавира также добавил, что реагировать на подобные сообщения от мошенников не нужно, а также рекомендовал не разглашать свои персональные данные.

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