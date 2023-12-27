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Мошенники вновь создали фейковые аккаунты главы минспорта Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-vnov-sozdali-fejkovye-akkaunty-glavy-minsporta-kubani
Мошенники вновь создали фейковые аккаунты главы минспорта Кубани
Фото unsplash.com

Глава министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко 27 декабря сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт и от его имени и рассылают сообщения.

«Уважаемые коллеги и друзья! Создаются фейковые «зеркальные» аккаунты, с которых мошенники от моего имени отправляют различные сообщения. Прошу игнорировать и не вступать в диалог!», — написал глава кубанского минспорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фейковые аккаунты Серафима Тимченко уже создавали в октябре. Тогда глава минспорта просил оперативно сообщать о мошенниках лично ему.

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