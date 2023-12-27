Мошенники вновь создали фейковые аккаунты главы минспорта Кубани

Глава министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко 27 декабря сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт и от его имени и рассылают сообщения.

«Уважаемые коллеги и друзья! Создаются фейковые «зеркальные» аккаунты, с которых мошенники от моего имени отправляют различные сообщения. Прошу игнорировать и не вступать в диалог!», — написал глава кубанского минспорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фейковые аккаунты Серафима Тимченко уже создавали в октябре. Тогда глава минспорта просил оперативно сообщать о мошенниках лично ему.